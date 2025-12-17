“Ojalá el Junior sea de su hinchada”: Petro felicitó al nuevo campeón del futbol colombiano

Gustavo Petro, presidente de la República. Foto: Juan Diego Cano - Presidencia de la República / Juan Diego Cano

Luego de un consejo de seguridad que se extendió por más de cinco horas, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el nuevo título del Fútbol Profesional Colombiano, conseguido por el Junior de Barranquilla tras vencer 1-0 al Deportes Tolima en Ibagué, con gol de José David Enamorado .

“Felicitaciones otra vez. Ojalá el Junior sea de su hinchada, pero demuestra calidad y nos interesa mucho como caribeños que el Junior gane”, afirmó el mandatario.

Petro destacó el trabajo del equipo y reconoció a los protagonistas del triunfo: “En esa medida felicito a todo el equipo, a sus jugadores, que son los verdaderos constructores de ese triunfo, a todos y a sus familias”.

El presidente cerró su mensaje deseando felices fiestas, tras el consejo de seguridad de más de cinco horas. “Bueno, un poco con sueño, pero ahí estamos. Les deseo una feliz Navidad”.

Esto dijo Gustavo Petro: