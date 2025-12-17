Organizaciones sociales alertan por un alto número de jóvenes desaparecidos en el Catatumbo

Cúcuta

Carmen García, representante de Madres del Catatumbo alertó por el alto número de jóvenes que han desaparecido durante estos 11 meses de conflicto armado en esta región. Secuestros, reclutamientos y hasta homicidios, son los delitos que más está aquejando a esta población.

“Son 11 meses que el conflicto armado entre estos dos grupos, que no cesa”, resaltó García. “Estamos preocupados por la desaparición de los jóvenes, algunas retenciones de jóvenes que por el momento no han llegado a la casa. Nosotros como Asociación de Madres del Catatumbo estamos haciendo el llamado y la petición para que estos jóvenes puedan pasar la Navidad con su familia”.

Agregó que es muy “preocupante, que en todo este año, no se haya buscado la manera de hacer diálogos con estos grupos y hacer un cese al fuego, al menos por la Navidad, por el territorio, por el campesino”.

Dio a conocer que en los últimos meses “14 jóvenes han sido retenidos, dos de esas personas secuestradas, aparecieron asesinadas y otras están en cautiverio”.

La mayor preocupación de esta población es la difícil situación que se vive en el municipio de Tibú, al ser el epicentro de los homicidios, desapariciones y secuestros de civiles.

En 11 meses de conflicto, más de 86.000 personas han salido desplazadas de sus tierras.