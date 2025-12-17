“Todos tenemos algo bonito”: Lina Carvajal, la fotógrafa que transforma desconocidos en modelos

Lina Carvajal, fotógrafa y creadora de contenido, pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso en W Radio para explicar su fenómeno viral en redes sociales, un proyecto que transforma a desconocidos de la calle en modelos profesionales, buscando demostrar que la belleza es universal y no exclusiva de las portadas de revista.

Carvajal, con 10 años de experiencia detrás del lente, relató que su iniciativa nació al notar cómo la saturación de imágenes idealizadas en el mundo digital estaba golpeando la autopercepción de las personas, especialmente de las mujeres, quienes suelen juzgarse con dureza.

“Todos tenemos algo bonito, todos tenemos belleza, solo que a veces no la sabemos resaltar”, afirmó, explicando que su misión es revelar eso que muchas veces uno mismo no logra ver en el espejo.

La fotógrafa detalló su proceso creativo, que comienza abordando a personas en la calle, desde trabajadores hasta personas que simplemente van por Transmilenio para preguntarles si creen que podrían ser modelos. Aunque la respuesta casi siempre es un “no” rotundo por incredulidad, Carvajal logra llevarlos a su estudio donde, junto a un equipo de estilistas y maquilladoras, realiza una producción profesional que incluye estudios de colorimetría y vestuario.

La fotógrafa también comentó el impacto que puede tener la iluminación y los ángulos en la imagen. Carvajal señaló que muchas veces lo que percibimos como “defectos” en el espejo de un probador es simplemente una mala luz, y que detrás de cada foto perfecta en redes hay una producción enorme que la gente ignora al compararse.

El resultado de su trabajo va más allá de lo estético, pues confesó que lo más gratificante es ver la reacción emocional de sus modelos improvisados al ver las fotos finales: “Las personas salían llorando emocionadas, lograban reconocer eso que no habían visto antes”.

Escuche la entrevista completa aquí:

