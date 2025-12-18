Imputan a coronel y a dos exfuncionarios de MinDefensa por millonario contrato de helicópteros MI-17

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a un coronel del Ejército Nacional y a dos exfuncionarios del Ministerio de Defensa por su presunta responsabilidad en irregularidades detectadas en el contrato de mantenimiento de los helicópteros MI-17 , cuyo valor fue de 32 millones de dólares.

De acuerdo con el ente investigador, el contratista únicamente habría ejecutado trabajos por aproximadamente 2,6 millones de dólares.

Pese a ello, no se ha devuelto al Ministerio de Defensa un monto superior a 13 millones de dólares correspondiente a recursos no justificados.

Los procesados son el coronel Rincón Ricaurte, Hugo Alejandro Mora Tamayo, exfuncionario del Ministerio de Defensa, y Diego Alejandro Manrique Cabezas, exasesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación de esa cartera.

La Fiscalía les imputó los delitos de falsedad ideológica en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias, prevaricato por acción, abuso de función pública, fraude procesal y peculado por apropiación. Ninguno aceptó los cargos.

Según la investigación, el coronel Rincón Ricaurte, quien se desempeñaba como gerente del proyecto, habría avalado de forma irregular prórrogas en la presentación de cotizaciones, intervenido indebidamente en la etapa precontractual y certificado, sin respaldo técnico, que la empresa Vertol Systems Company cumplía con la experiencia requerida, a pesar de que el comité evaluador había descartado a ese proponente.

Por su parte, Manrique Cabezas presuntamente participó en la elaboración y evaluación del estudio económico previo y habría modificado los requisitos financieros habilitantes del proceso contractual.

En cuanto a Mora Tamayo, la Fiscalía señaló que, pese a conocer las presuntas anomalías y la falta de cumplimiento de los requisitos legales, habría firmado el contrato y autorizado un anticipo del 50 % del valor total, equivalente a más de 16 millones de dólares, consignados en una cuenta del contratista en Estados Unidos.

La diligencia judicial continuará el próximo viernes, cuando la Fiscalía solicitará al juez una medida de aseguramiento privativa de la libertad.

