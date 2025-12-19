La Justicia de Estados Unidos publicará “cientos de miles de documentos” sobre Epstein este viernes

El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) publicará “varios cientos de miles de documentos” sobre el pederasta Jeffrey Epstein este viernes, cuando se vence el plazo para que salgan a la luz pública los archivos desclasificados del caso, según una ley ratificada por el presidente Donald Trump.

“Espero que publiquemos varios cientos de miles de documentos hoy y estos se presentarán en diferentes formatos: fotografías y otros materiales relacionados con todas las investigaciones sobre el señor Epstein”, confirmó a Fox News el fiscal general adjunto, Todd Blanche.

Blanche también advirtió que prevén la liberación de “varios cientos de miles más” de archivos durante las próximas semanas.

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, criticó la publicación por partes de los documentos, argumentando que esta liberación parcial podría violar el plazo concedido al DOJ en la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, aprobada por el Congreso el pasado 18 de noviembre.

“La ley que aprobó el Congreso y que firmó el presidente Trump es muy clara: la Administración Trump tenía 30 días para publicar TODOS los archivos de Epstein, no solo algunos. No hacerlo, constituye una violación de la ley”, advirtió el veterano legislador.

Según Schumer, “esto demuestra que el Departamento de Justicia, Donald Trump, y la fiscal general, Pam Bondi, están empeñados en ocultar la verdad”.

Aunque en un principio se mostró reacio e incluso furioso con quienes pedían la publicación de todos los documentos, Trump rectificó y firmó la ley tras comprobar el fuerte apoyo del Legislativo.

El presidente republicano aparece numerosas veces en la documentación del caso sobre el que fuera su amigo y con quien dijo cortar relaciones en 2004, antes de que Epstein fuera acusado por primera vez de abuso y explotación sexual de menores.

Los archivos contienen más de 300 gigas de información, que incluye desde documentos del FBI, deliberaciones de la Fiscalía General que lidera Bondi, a materiales sobre la investigación del gran jurado que imputó al delincuente sexual en 2019.

La delicada naturaleza del caso complica estos esfuerzos porque cada documento tiene que ser examinado y censurado para ocultar información sensible y proteger la identidad de las víctimas.

“Lo que estamos haciendo es revisar cada documento que vamos a publicar, asegurándonos de que la identidad y la historia de cada víctima estén completamente protegidas, en la medida en que sea necesario”, afirmó Blanche a Fox News.

La polémica sobre el caso del fallecido magnate estalló después de que el DOJ informara en julio que no publicaría más información sobre el pederasta y asegurara que este no contaba con una lista de clientes famosos a los que chantajeaba, como afirman varias teorías conspirativas.

Esto incendió a las bases MAGA, seguidores acérrimos del presidente republicano, que consideran válidas estas teorías —a las que el propio Trump ha dado sustento—, y que han pedido insistentemente que se publiquen todos los archivos del caso, como prometió el mandatario.

