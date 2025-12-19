Liquidación por trabajar 3 y 6 meses con salario mínimo en 2025: Calculamos cuánto debería recibir

Cuánto vale un mes de liquidación en Colombia 2025: Fórmula para sacar el monto con salario mínimo/ Getty Images

Terminar un vínculo laboral genera, además de incertidumbre, una pregunta obligatoria para cualquier trabajador en Colombia: ¿cuánto dinero deben consignarme por ley?

Al cierre de este 2025, con el salario mínimo fijado en $1.423.500 y un auxilio de transporte de $200.000, las cuentas deben ser claras para evitar malentendidos entre empleadores y empleados.

A continuación, desglosamos cuánto recibiría un trabajador que devenga el mínimo y cuyo contrato finaliza tras tres o seis meses de labores.

Para realizar una liquidación correcta, es fundamental entender que no todos los rubros se calculan sobre la misma base. Para las prestaciones sociales, el salario base incluye el auxilio de transporte, sumando un total de $1.623.500. Sin embargo, para el cálculo de las vacaciones, este auxilio no se tiene en cuenta, por lo que la base desciende a $1.423.500.

¿Cuánto debería cobrar si trabajó 3 meses?

Si usted trabajó durante un trimestre, su liquidación se compone de cuatro aspectos que sumados superan el millón de pesos. En primer lugar, la prima de servicios y las cesantías tienen el mismo valor, que para 90 días corresponde a $405.875 pesos cada una.

A esto se le deben sumar los intereses sobre las cesantías, que equivalen al 12% anual del valor acumulado; para este periodo, el trabajador recibiría $12.176 pesos.

Finalmente, las vacaciones, al no haber sido disfrutadas físicamente, deben compensarse en dinero sobre la base salarial sin transporte. Por tres meses de labor, este rubro asciende a $177.938 pesos.

Sumando todos estos valores, un trabajador que laboró 3 meses con el mínimo en 2025 debería recibir una liquidación total de aproximadamente $1.001.864.

¿Cuánto debería cobrar si trabajó 6 meses?

Para quienes cumplieron medio año en su puesto de trabajo, las cifras se duplican, permitiendo un ahorro más significativo al finalizar el contrato. En este escenario, la prima de servicios y las cesantías alcanzan los $811.750 pesos por cada una.

Los intereses sobre las cesantías, calculados al tiempo y al monto ahorrado, representan un pago de $48.705 pesos.

En cuanto a las vacaciones, el pago por los 180 días laborados corresponde a $355.875 pesos. Al consolidar todos los beneficios legales, la liquidación total para un semestre de trabajo con el salario mínimo de 2025 se sitúa en $2.028.080 pesos.

Cabe recordar que estos montos corresponden estrictamente a las prestaciones sociales y vacaciones. A estos valores se les debe sumar, de ser el caso, los días de salario pendientes por pagar del último mes laborado.

De igual manera, el empleador está obligado a entregar el certificado de paz y salvo por conceptos de seguridad social.

Si el contrato termina por despido injustificado, estos valores aumentarían considerablemente debido a la indemnización legal, la cual varía si el contrato es a término fijo o indefinido.

