Así se mueve el mercado de fichajes del FPC

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 19 de diciembre de 2025

El país está hablando de los fichajes para el primer semestre de la Liga Colombiana en el 2026; pues recientemente se conoció que para este periodo no habrá cuadrangulares sino playoffs, lo que ha abierto un debate y al que se refirieron este 19 de diciembre Hernán Peláez y Martín De Francisco.

¿Cómo ve usted el panorama de fichajes para la Liga Colombiana 2026-I?

Escuche el capítulo completo aquí: