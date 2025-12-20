Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 19 de diciembre de 2025
Ya se está hablando de los fichajes de la Liga Colombiana de cara al primer semestre del 2026, por lo que Hernán Peláez y Martín De Francisco analizaron este mercado y cómo se mueven las plantillas.
Así se mueve el mercado de fichajes del FPC
El país está hablando de los fichajes para el primer semestre de la Liga Colombiana en el 2026; pues recientemente se conoció que para este periodo no habrá cuadrangulares sino playoffs, lo que ha abierto un debate y al que se refirieron este 19 de diciembre Hernán Peláez y Martín De Francisco.
¿Cómo ve usted el panorama de fichajes para la Liga Colombiana 2026-I?
