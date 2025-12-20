Esta es la importancia de la armonía del hogar para la salud mental, según diseñadora de interiores

La disposición de los objetos de la casa según Laura Casas, diseñadora de interiores holística, quien pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso, influye directamente en el equilibrio emocional y físico. Los espacios habitados no son neutros; cada objeto actúa como un estímulo que puede generar bienestar o agobio constante.

La acumulación y el desorden visual saturan la capacidad del cerebro para procesar información, lo que deriva en irritabilidad y dificultades para conciliar el sueño. Para revertir este efecto, Casas propone la ‘sanación de espacios’, una técnica que prioriza la conexión emocional con las pertenencias sobre las reglas rígidas de decoración.

A diferencia de corrientes estructuradas como el Feng Shui, esta visión defiende un orden flexible. El objetivo es que la organización funcione para el habitante y no al revés. Al liberar el espacio físico, se facilita la liberación de cargas internas, transformando la casa en un verdadero refugio de salud mental.

Escuche la entrevista completa:

Play/Pause Sanar el hogar para sanar la mente, el impacto del diseño holístico 13:31 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: