Incautaron tres toneladas de cocaína que iban en un semisumergible frente a la costa de Nariño

A unas 45 millas náuticas de la costa de Nariño, en aguas del Pacífico colombiano, la Armada Nacional interceptó un semisumergible que transportaba cerca de tres toneladas de clorhidrato de cocaína con destino a Centroamérica. En la embarcación viajaban tres personas: dos ciudadanos colombianos y uno ecuatoriano.

Según información conocida por este medio, la operación se dio tras el seguimiento a una embarcación sospechosa detectada en altamar. Una vez interceptado el semisumergible, personal de la Armada Nacional encontró en su interior 146 bultos que, por sus características, contenían sustancias ilícitas.

“El semisumergible fue ubicado gracias a labores de vigilancia en la zona y, al momento de la inspección, se evidenció que transportaba una carga considerable”, explicó el capitán de corbeta Andrés Henao, comandante de la Estación de Guardacostas de Tumaco.

Durante el traslado hacia puerto, la embarcación presentó fallas mecánicas que se agravaron por las condiciones del mar. La estructura del semisumergible sufrió fisuras que provocaron la entrada de agua hasta que finalmente se hundió. Los tres tripulantes fueron rescatados y la carga pudo ser recuperada antes de que se perdiera en el mar.

“Se logró poner a salvo a las personas y asegurar el material transportado pese a las dificultades que se presentaron en la navegación”, señaló Henao.

Ya en puerto, las autoridades judiciales realizaron las pruebas preliminares que confirmaron que el cargamento correspondía a 2.912 kilogramos de clorhidrato de cocaína, además de un kilogramo de una sustancia sintética conocida como Tusi. Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía para su judicialización.

De acuerdo con estimaciones oficiales, el cargamento tendría un valor cercano a 140 millones de dólares en el mercado internacional y su incautación evitaría la distribución de más de 7,2 millones de dosis.

