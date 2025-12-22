Comunidades catatumberas denuncian fuertes combates entre grupos armados

Catatumbo

Previo al inicio del cese al fuego del ELN, se reportan fuertes combates en la región del Catatumbo.

Son enfrentamientos que se han venido presentando en zona rural del municipio de El Carmen, al norte del departamento Norte de Santander, que tiene en zozobra a todos los habitantes de la vereda La Bogotana.

Según la misma comunidad, se presume que hay al menos 13 presuntos integrantes del ELN que perdieron la vida en medio de estos enfrentamientos. Sin embargo, hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado esta información.

Mientras ocurría eso en el municipio de El Carmen, en Tibú continuaron los secuestros. Cinco personas, entre ellos un menor, con tan solo meses de nacido, serían las más recientes víctimas de este delito en la región del Catatumbo.

El caso más reciente fue el secuestro de un padre y su hijo, propietarios de un establecimiento comercial, quienes fueron raptados desde su local por hombres armados.

En un segundo hecho, dos mujeres, una de ellas con un menor de dos meses de nacido, también fueron secuestrados por hombres armados, quienes se las llevaron con rumbo desconocido.

Hasta el momento no se conoce del paradero de estas cinco personas.