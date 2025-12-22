Confirman acusación contra 14 expolicías procesados por la desaparición de 14 personas en 1982

La Fiscalía General de la Nación, en una decisión de segunda instancia, confirmó la resolución de acusación y la medida de aseguramiento con detención preventiva contra 14 exoficiales de la Policía Nacional que, al parecer, están involucrados en la desaparición forzada de 14 personas. Los hechos ocurrieron entre los meses de marzo y septiembre de 1982, en Bogotá y Gachalá, Cundinamarca.

Un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, en una decisión de segunda instancia, dejó en firme la acusación que su homólogo adscrito a la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos había expedido, al llamar a juicio a los procesados, quienes deberán responder por el delito de desaparición forzada agravada.

De esta manera, fueron rechazadas las solicitudes de nulidad y las apelaciones presentadas por los abogados defensores.

“La investigación, reactivada como consecuencia de una acción de revisión ordenada por la Corte Suprema de Justicia el 22 de junio de 2011, da cuenta de cómo los servidores de la entonces División de Investigación, Policía Judicial y Estadística Criminal (DIPEC), presuntamente se concertaron con el autodenominado grupo ‘Muerte a Secuestradores’ (MAS) para lograr el rescate de tres menores de edad secuestrados”, detalló la Fiscalía.

En la investigación también se señala que los procesados supuestamente retuvieron a las 14 víctimas, entre las cuales se encontraban siete universitarios, cuatro ciudadanos y un niño que permaneció cinco días en una estación de policía.

“Teniendo en cuenta que se trata de un delito de ejecución permanente, puesto que 42 años después de los hechos se desconoce el paradero de la mayoría de las víctimas, adicional a la acusación, el fiscal del caso en su momento dispuso la detención preventiva”, explicó la Fiscalía.

Los acusados son: el brigadier general en retiro Nacin Yanine Díaz; los oficiales (r) Jorge Alipio Vanegas Torres, Ernesto Condia Garzón, Miguel Rodrigo Torrado Badillo, Jairo Otálora Durán y Luis Ángel Perdomo Perdomo; los suboficiales (r) José Alirio Velásquez Garzón, Jaime Helí Colmenares Botero y Josué Rafael Cobos Silva; y los agentes (r) Henry Espitia Díaz, Benedicto Lara, Adrián Villamizar Jaimes, José David Quesada y Jorge Eliécer Barbosa Sánchez.

