Corte Constitucional se reunirá para definir si aborda de inmediato decreto de emergencia económica

El pleno de la Corte Constitucional se reúne desde las 10:00 de la mañana de este martes, 23 de diciembre, para resolver el futuro del abordaje del decreto de la emergencia económica expedido por el gobierno.

Allí, en esa sesión informal, los magistrados deliberarán para resolver si determinan citar a sesiones extraordinarias para iniciar de inmediato el estudio del decreto, o si esto queda para el reinicio de las labores judiciales luego de la vacancia judicial -13 de enero-.

También tendría que resolverse, de entrar a estudiar el decreto, como se haría el sorteo -que por lo general es computarizado- con el fin de determinar a qué magistrado le corresponde el inicio del estudio.

Fuentes en la Corte Constitucional señalaron que uno de los asuntos que deberán analizar es si el decreto “madre” podría ser objeto de suspensión provisional o no -como lo han pedido distintos gremios- en vista de que, este decreto no desarrolla leyes transitorias -como la imposición de los impuestos- sino que dichos rubros serán fijados en los decretos que desarrollen la emergencia económica.

Los argumentos del decreto de emergencia económica

En el decreto de 20 páginas, el gobierno justificó la declaratoria de emergencia económica fundándose en la necesidad de recaudar más de 16 billones de pesos.

De acuerdo con lo planteado por el ejecutivo, el desajuste presupuestal y fiscal se debe corregir con medidas extraordinarias.

Por ejemplo se planteó que las órdenes de cumplimiento de reajuste de la UPC, así como la situación de orden público, y la deuda en materia de subsidios de energía, entre otros puntos, fundamentan las circunstancias graves y sobrevivientes.

