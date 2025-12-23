David Pachón Rivera, el soldado que sueña con crear una fundación para el crecimiento de la infancia
Este soldado profesional, de 15 años de servicio, desde hace seis años ayuda a niños en poblaciones vulnerables
David Pachón Rivera, soldado profesional, pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso para comentar su labor social.
Este soldado profesional, de 15 años de servicio, desde hace seis años ayuda a niños en poblaciones vulnerables, llevando juguetes, ropa y útiles escolares. Esta navidad está preparándose para llevar más de 300 juguetes a niños en Tumaco, en estos hay muñecas, carros, kit de manillas y muchos otros más.
Pachón contó que su motivación viene desde pequeño dónde creció en un barrio humilde, su sueño es crear una fundación a partir de los recursos de su vivienda militar, con lo cual pueda construir aulas en donde haya espacio para el deporte y el arte, entre otras habilidades y también un comedor comunitario.
Enfatizó que la única remuneración que tiene es “la satisfacción del deber cumplido, saber que hoy por hoy puedo ayudar a que niños salgan adelante”. También hizo un llamado para quienes quieran ayudar, lo pueden contactar por medio de su Instagram @saloayudar
Escuche la entrevista completa:
08:30
