La historia de Camilo Higuera, quién pasó de estar preso a ser un referente de reinserción social

Camilo Higuera, quien actualmente ocupa el cargo de director de Comunicaciones e Inclusión Social de la Fundación Acción Interna, estuvo en los micrófonos de La Hora del Regreso hablando de su proceso y su historia. Es un profesional formado en el periodismo de “vieja escuela” y se ha convertido en una voz esencial para las segundas oportunidades en Colombia.

Su ascenso a esta posición de liderazgo es resultado directo de un complejo proceso de vida. Higuera estuvo 14 años privado de su libertad, cumpliendo la totalidad de su sentencia tras haber sido condenado a 16 años.

Durante el tiempo que pasó en La Picota de Bogotá, encontró un propósito al asumir roles de profesor y monitor educativo.

Desde allí, se dedicó a defender a sus compañeros y a promover la necesidad de educación ante la alta tasa de analfabetismo en el sistema penitenciario.

Higuera contó que la cárcel refleja un fracaso de la sociedad en su conjunto “la cárcel es el reflejo de la sociedad que estamos construyendo”.

En La Picota conoció a Johana Bahamón, fundadora de Acción Interna, y lo buscaron para compartir su historia, en un inicio se negó a hacerla pública por proteger a su familia de la estigmatización, pero ellos lo respaldaron a aceptar la colaboración.

Tras salir de prisión hace poco más de un año, se unió formalmente a la fundación. Su labor busca demostrar que la educación y el arte son una terapia fundamental, ofreciendo un sentido de libertad y dignidad en un entorno que a menudo resulta tortuoso.

Higuera anunció que iniciará un proceso legal contra el Estado buscando el reconocimiento de su inocencia y la reparación de errores judiciales. Su compromiso con la verdad también se manifestará en la publicación de dos libros que detallan la corrupción en el sistema penitenciario, basados en sus 14 años de investigación de primera mano.

Escuche la entrevista completa:

