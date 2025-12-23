Gobierno fija hasta finales de 2026 las zonas de ubicación temporal para el Clan del Golfo

El Gobierno nacional expidió una resolución que define la creación de Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) para integrantes del Clan del Golfo, grupo armado que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

Estas zonas estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026 y se ubicarán en áreas rurales de Belén de Bajirá y Unguía, en el departamento del Chocó, y Tierralta, en el departamento de Córdoba.

De acuerdo con el documento oficial, la instalación de estas zonas está prevista para finales de marzo de 2026 y hace parte del proceso de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno con esta estructura armada ilegal.

La resolución precisa que la delimitación exacta de las zonas no será pública, ya que está contenida en un documento técnico anexo de carácter reservado, el cual será objeto de verificación por parte de las autoridades competentes.

El Gobierno dejó claro que en las Zonas de Ubicación Temporal se mantendrá plenamente el Estado social de derecho. Las autoridades civiles seguirán ejerciendo sus funciones constitucionales y legales, sin excepción, y se garantizarán los derechos de la población civil que habita en estos territorios.

Uno de los puntos del decreto establece que, dentro de las ZUT y durante el desplazamiento hacia ellas, quedará suspendida la ejecución de las órdenes de captura, incluidas las órdenes con fines de extradición, únicamente para los integrantes del Clan del Golfo que estén incluidos en los listados aceptados por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz.

El Ejecutivo también se comprometió a adoptar medidas de seguridad humana y jurídica para proteger, tanto a los integrantes del grupo armado durante su traslado, como a las comunidades de las zonas donde se implementará la medida.

Desde el ingreso a las ZUT, se deberán empezar a cumplir condiciones progresivas orientadas a la satisfacción temprana de los derechos de las víctimas, como parte del proceso de diálogo y eventual sometimiento a la justicia.

Le puede interesar: Qatar, España y Suiza seguirán de mediadores en “salida de la ilegalidad del Clan del Golfo”: Petro

La resolución señala, además, que todas las entidades de la rama ejecutiva, en sus distintos niveles, deberán actuar de manera articulada para desarrollar programas y proyectos en estas zonas, garantizando condiciones de dignidad y seguridad para todos los participantes.

Finalmente, el Gobierno definió que la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MappOEA) será la encargada del mecanismo de monitoreo y verificación del funcionamiento de las Zonas de Ubicación Temporal, en coordinación con la Consejería Comisionada de Paz y el Ministerio de Defensa Nacional.