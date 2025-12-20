Qatar, España y Suiza seguirán de mediadores en “salida de la ilegalidad del Clan del Golfo”: Petro

El presidente Gustavo Petro afirmó que la mayor parte del oro ilícito extraído en Colombia termina vendiéndose en Estados Unidos, donde —según dijo— se convierte en edificios y viviendas como parte de los mecanismos de lavado de activos vinculados al narcotráfico.

“El oro ilícito de Colombia se vende mayoritariamente en Estados Unidos y allí se vuelve edificios y casas. Así se lava el dinero de la cocaína”, aseguró el mandatario al advertir que este mercado ilegal mueve cerca de 70 toneladas de oro al año, con un valor aproximado de 3.500 millones de dólares anuales.

Por eso, en ese contexto, Petro anunció que decidió mantener la mediación internacional de Qatar, España y Suiza dentro del proceso de sometimiento y salida de la ilegalidad del Clan del Golfo: “He decidido mantener la mediación de los países Qatar, España, Suiza en el proceso de salida de la ilegalidad del actual Clan del Golfo”, declaró.

El mandatario también señaló que la participación de Estados Unidos es clave para frenar este engranaje financiero que, según él, sostiene a las mafias del narcotráfico. “Es importante que las agencias de inteligencia de Estados Unidos participen para detener este eje financiador de las mafias cocaíneras y detener la salida del oro”, indicó.

Además, el presidente Petro explicó que, dentro de los eventuales acuerdos, se deberá definir el manejo del oro que hoy circula en la ilegalidad.

“En los acuerdos debe establecerse las cantidades de oro que pasarán a las empresas del gobierno y los pequeños mineros que serán dotados de título minero”, puntualizó.

