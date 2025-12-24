¿Cuánto le costaría a Colombia un apagón en la actualidad? Acolgen reveló las cifras

Colombia

El debate sobre la energía en el país sigue estando en auge teniendo en cuenta las coyunturas que afronta el sector en la actualidad.

A pesar de eso, es cierto que Colombia a nivel mundial ostenta un sistema energético que es fuerte, tal como comentó la presidenta de Acolgen.

En diálogo con la cabeza de la entidcad, Natalia Gutiérrez, se puntualizó que Colombia posee “un mecanismo” que no ha dejado que nos apaguemos “a diferencia de lo que pasó en otros países”.

Según afirmó Gutiérrez, ese mecanismo es el modelo de confiabilidad. “Este todos lo pagamos en nuestra tarifa de energía. Eso nos ha permitido no tener apagones durante los últimos 30 años”.

El apagón de los 90 en Colombia y su lección para la actualidad

Y es que a pesar de que hoy el sistema se posiciona como fuerte, en épocas anteriores no fue así, pues el país vivió un apagón en los años 90.

Para Gutiérrez, este apagón dejó una enseñanza.

La enseñanza del apagón de los años 90 en Colombia

“La lección es que lo que diseñamos para Colombia es muy bueno. Tenemos un Ferrari en diseño eléctrico, eso no quiere decir que el Ferrari no necesite un buen conductor y buenos repuestos. A nosotros nos están mirando de Brasil, de Chile, de Ecuador de por qué no nos hemos apagado y cuál ha sido el mercado de confiabilidad que nos ha permitido estar encendidos”, aseveró.

Ahora, teniendo en cuenta que un sistema eléctrico es el motor de la industria y la tecnología, permite la conexión con otros sectores, potencia el desarrollo social y pule la calidad de vida. Además, influye en la sostenibilidad y la transformación digital, es importante entender cuál es el impacto de que este mismo se apague y de esta forma, evitar que suceda.

Por eso, en W Radio le contamos cuánto le costaría a Colombia tener un hipotético apagón.

¿Cuándo le costaría a Colombia un apagón energético?

Pues bien, la Asociación Colombiana de Generadores de Energía (Acolgen), realizó en conjunto con otras entidades un estudio de lo que, económicamente, le costaría a Colombia sufrir un apagón.

Pérdida de empleos y afectación en el PIB son algunas de las consecuencias.

Así, fueron dos entidades las que arrojaron las cifras claves del impacto.

Fedesarrollo: Un estudio realizado por Fedesarrollo destacó que un racionamiento similar al de los años 90, implicaría una contracción de la economía en 1,5 puntos porcentuales del PIB.

En el mismo estudio, un racionamiento como el de los años 90 conllevaría a la pérdida de 230 mil empleos, además de llevar a 203 mil personas a la pobreza y 102 mil personas a la pobreza extrema.

Banco de Bogotá: Un estudio del Banco de Bogotá (mayo 2024) estima que el costo de una hora al día de racionamiento de energía se ubica entre $175.000 millones y $204.000 millones.

Allí mismo se señala que los sectores más afectados serían manufactura, minería y comercio, los cuales representan 24% del PIB y 30% de los empleos del país.

Y es que el impacto económico es el ‘tiro de gracia’ de un apagón hacia un país, pues afecta todo el sistema productivo de esa Nación.

En esa línea, Colombia no ha sido el único país que ha padecido esta crisis energética, y en W Radio también le contamos sobre algunos países que han tenido apagones, centrándonos en dos de los más recientes: Ecuador y España-Portugal.

¿Cuáles son otros apagones que se han vivido en el mundo?

En el mundo son varios los países que han vivido esta coyuntura, pero acá le mostramos el ABC de dos casos que son recientes, pues ocurrieron en 2024 y 2025, respectivamente.

El apagón en Ecuador

Causas: La principal razón de los cortes de energía fue una sequía prolongada que afectó la generación hidroeléctrica, que representa alrededor del 72% de la matriz energética del país. La suspensión de las exportaciones de electricidad desde Colombia, también afectada por la sequía, ha exacerbado la crisis.

La principal razón de los cortes de energía fue una sequía prolongada que afectó la generación hidroeléctrica, que representa alrededor del 72% de la matriz energética del país. La suspensión de las exportaciones de electricidad desde Colombia, también afectada por la sequía, ha exacerbado la crisis. Duración: Los cortes comenzaron el 23 de septiembre de 2024 y continuaron hasta diciembre de 2024, específicamente hasta el 20 de ese mes.

Los cortes comenzaron el 23 de septiembre de 2024 y continuaron hasta diciembre de 2024, específicamente hasta el 20 de ese mes. Demanda Racionada: Ecuador enfrenta un déficit de hasta 1,900 megavatios en el pico de demanda, con cortes que pueden durar hasta 10 horas diarias.

Ecuador enfrenta un déficit de hasta 1,900 megavatios en el pico de demanda, con cortes que pueden durar hasta 10 horas diarias. Impacto Económico: Se estima que las pérdidas por cada hora de corte alcanzaban los $12 millones de dólares.

Se estima que las pérdidas por cada hora de corte alcanzaban los $12 millones de dólares. Responsables: La Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), una empresa estatal, es responsable de la generación de energía. El gobierno está implementando medidas para aumentar la capacidad de generación, pero los efectos no se verán inmediatamente.

Apagones en la península ibérica: España y Portugal

Causas: El apagón masivo fue un evento multifactorial. El informe final apuntó a una combinación de fallos técnicos como oscilaciones de frecuencia mal amortiguadas y una programación deficiente del sistema eléctrico. Se identificó una sobretensión en el sistema eléctrico, que generó una reacción en cadena de desconexiones que colapsaron la red.

En el momento del incidente, 70% de la energía provenía de fuentes solar y eólica. Esta alta dependencia no estaba respaldada por suficientes mecanismos de estabilidad en la red.

Duración: El apagón se produjo un lunes en abril de 2025 y dejó a millones de personas sin electricidad. Aunque la recuperación fue paulatina, gran parte del servicio se restableció durante la tarde del mismo día y en la madrugada del día siguiente (menos de 24 horas). Por ejemplo, en Portugal se restableció el 80% de la electricidad esa noche y el 99,16% de la demanda eléctrica peninsular se recuperó al día siguiente.

El apagón se produjo un lunes en abril de 2025 y dejó a millones de personas sin electricidad. Aunque la recuperación fue paulatina, gran parte del servicio se restableció durante la tarde del mismo día y en la madrugada del día siguiente (menos de 24 horas). Por ejemplo, en Portugal se restableció el 80% de la electricidad esa noche y el 99,16% de la demanda eléctrica peninsular se recuperó al día siguiente. Demanda Racionada: No se reportó una demanda racionada prolongada, sino una pérdida abrupta y masiva de suministro. En el momento del evento, la demanda eléctrica peninsular se vio comprometida, con recuperaciones que se midieron en porcentajes de la demanda total.

No se reportó una demanda racionada prolongada, sino una pérdida abrupta y masiva de suministro. En el momento del evento, la demanda eléctrica peninsular se vio comprometida, con recuperaciones que se midieron en porcentajes de la demanda total. Impacto Económico : El impacto fue significativo debido a la interrupción de la actividad. Las estimaciones de las pérdidas económicas se han contado en millones de euros, equivalentes a un día del Producto Interno Bruto (PIB) en algunas regiones afectadas. El Ministerio de Economía determinó pérdidas estimadas de 800 millones de euros. Las principales organizaciones empresariales mantienen una cifra mucho más elevada, de hasta 1.600 millones.

: El impacto fue significativo debido a la interrupción de la actividad. Las estimaciones de las pérdidas económicas se han contado en millones de euros, equivalentes a un día del Producto Interno Bruto (PIB) en algunas regiones afectadas. El Ministerio de Economía determinó pérdidas estimadas de 800 millones de euros. Las principales organizaciones empresariales mantienen una cifra mucho más elevada, de hasta 1.600 millones. El apagón afectó gravemente al sector retail, pues se paralizó la demanda, TPV inoperativos, compras de pánico de artículos de emergencia. También a los distribuidores y centros logísticos, hubo caída de sistemas de gestión (WMS), flujos manuales improvisados y retrasos. Finalmente, el transporte, se paralizó el transporte ferroviario y hubo caos en el transporte por carretera debido a la falta de semáforos.

Finalmente, hay que aclarar que son muchos más los países que han pasado por un apagón. Naciones como México, Pakistán, India Sudáfrica, Honduras, Chile

¿Qué se necesita para evitar un apagón en Colombia?

Acolgen explicó que son varios los aspectos que convergen en esto: Inversiones anuales, ajustes regulatorios y la coordinación entre los Ministerios de Minas y Energía, Interior, Medio Ambiente y la ANLA “para que puedan darle celeridad a los trámites de los nuevos proyectos”.

Adicionalmente, la misma presidenta de Acolgen enfatizó en poner la lupa a la convergencia entre las energías renovables y las convencionales.

“La energía hidráulica de embalses y la energía térmica son ideales para acompañar el crecimiento de las renovables no convencionales como la eólica y la solar. Quiero que entendamos que el mundo entero se está quedando sin energía y Colombia no está ajena a esa realidad y hay que sumar con los recursos que cada uno tiene”, enfatizó.

Explicando que entre energías tradicionales y renovables “hay que hacer un trabajo equilibrado. Hay que tener energía cada vez más limpia, pero con ‘paticas’ confiables. Es un ejercicio delicado de política pública”.