Cúcuta

El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, confirmó que el Gobierno Nacional pagará 53 mil millones de pesos al Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta, de la deuda por atención a la población migrante.

“Básicamente en este momento se está desarrollando en Bogotá una reunión con el Ministro de Salud que aprobó el pago de 53 mil millones de pesos para migrantes, deuda con el hospital Eramo Meoz“, dijo el mandatario nortesantandereano.

Agregó que “también un crédito del ADRES que también va a ayudar a fortalecer toda la infraestructura y también el giro directo del 90% de cada uno de los servicios que se presta a las empresas, esto ayudará a fortalecer de manera enorme el hospital y nos ayudará a salir de la crisis, a pagar las deudas y a concentrarnos en prestar el mejor servicio”.

La deuda del Gobierno Nacional con esta ESE está en cerca de 100 mil millones de pesos.

Con este pago, se prevé que el HUEM tenga un alivió, en medio de la crisis financiera que viene atravesando durante los últimos meses.