Policía intensifica operativos durante navidad y año nuevo en el área metropolitana de Bucaramanga

Bucaramanga

La Policía Metropolitana de Bucaramanga anunció que en el marco del plan navidad se intensificaban los operativos y los controles en los cuatro municipios del área y además, se refuerza la presencia de uniformados en establecimientos comerciales y zonas de esparcimiento.

El General William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, indicó que “ya tenemos todo un dispositivo gigantesco en el centro de la ciudad, en los 11 centros comerciales, los San Andresitos, en el sector de Cabecera y en San Francisco”.

Además, se reforzara la presencia de los uniformados en 22 parques del área metropolitana de Bucaramanga teniendo en cuenta la afluencia de propios y visitantes durante esta temporada a estos espacios.

También, anunció el General la creación del escuadrón anti pólvora con el que se buscará evitar que siga aumentando la cifra de personas quemadas en el área metropolitana.