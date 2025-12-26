“Eventos en playas deben contar con permisos”: Dimar Santa Marta

Según explicó el capitán de fragata Julio Monrroy, capitán de Puerto de Santa Marta, las actividades que se desarrollen en playas de la zona urbana deben contar con la viabilidad de la Capitanía de Puerto y la autorización de la Secretaría del Interior del Distrito.

Asimismo, explicó que para las playas ubicadas en zona rural, el trámite del permiso temporal debe realizarse directamente ante la Capitanía de Puerto, conforme a la normatividad marítima vigente.

La Autoridad Marítima precisó que este llamado no corresponde a una nueva disposición, sino al recordatorio de una medida que ya existe y que busca garantizar el uso ordenado y seguro de estos espacios, considerados bienes de uso público: “Esta medida se les recuerda a usuarios, hoteles y operadores turísticos que realizan eventos, quienes deben cumplir con estos permisos, especialmente en temporada alta, cuando se incrementa el uso de estos espacios”, señaló.

Dimar resaltó que el cumplimiento de estos requisitos es fundamental para proteger la vida humana y preservar el entorno marino y costero.