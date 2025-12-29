Alcalde de Santa Marta entregó 240 títulos de vivienda en jornada institucional en María Cecilia

En el barrio María Cecilia, la Alcaldía Distrital de Santa Marta realizó la última jornada de Alcaldía al Barrio del año 2025, un espacio de atención institucional que permitió a los habitantes del sector acceder a múltiples servicios y orientaciones en un solo lugar.

Uno de los momentos centrales de la actividad fue la entrega de 240 títulos gratuitos de vivienda por parte del alcalde Carlos Pinedo Cuello, acción con la que la administración distrital ratificó su compromiso con la seguridad jurídica y el bienestar de las familias samarias.

La jornada inició con una muestra cultural protagonizada por niños del sector, quienes dieron apertura al encuentro institucional. Durante el acto protocolario, las autoridades destacaron el significado de esta actividad como cierre del calendario anual y como balance de una estrategia que, a lo largo de 2025, llegó a distintos barrios urbanos y rurales del Distrito.

De acuerdo con la administración distrital, durante el actual gobierno se han realizado más de 30 jornadas de Alcaldía al Barrio, fortaleciendo la presencia institucional y la atención directa en territorios como Taganga, Gaira, Bastidas, Santa Cruz, Las Malvinas, El Pando y Veinte de Octubre, entre otros.

La actividad contó con la participación del alcalde distrital, la gestora social Bleydis Pérez, autoridades locales, miembros del gabinete distrital e infantil, representantes de la Policía Metropolitana y la comunidad, que accedió a servicios de salud, Sisbén, vacunación y atención en predial.

Con esta jornada en María Cecilia, la Alcaldía Distrital cerró su agenda territorial de 2025 y anunció la continuidad de Alcaldía al Barrio durante 2026, con el propósito de ampliar su alcance y consolidar resultados en más sectores de Santa Marta.