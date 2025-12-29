Casi la mitad de Boyacá se encuentra en alerta amarilla por heladas e incendios forestales

Las heladas en Boyacá han afectado hectáreas de pastos y cultivos afectando a productores de 44 municipios.. Foto: W( Thot )

Tunja

Más de 60 municipios en Boyacá están en alerta amarilla por heladas, incendios y desabastecimiento de agua debido a fenómenos climáticos.

En total son 44 los municipios en el departamento que se han visto afectados por las fuertes heladas que se registran en la madrugada y más de 20 los afectados por incendios forestales debido a las altas temperaturas.

“Tenemos 44 municipios que hoy registran heladas y están en alerta amarilla. En zonas como la provincia de Sugamuxi se vienen afectando los cultivos, agricultura e incluso el tema de ganadería por estas heladas que, obviamente se registran con mayor intensidad en más o menos una etapa entre 2:00, 3:00 y 4:00 de la mañana, que son los picos como más altos y fuertes, pues generan afectación directa a estos cultivos”, afirmó Julián Andrés Hernández, director de la Unidad de Gestión del Riesgo de Boyacá.

Ante este fenómeno climático, que se presenta cada fin y comienzo de año en el departamento, la Unidad de Gestión del Riesgo de Boyacá, junto con los alcaldes y alcaldesas de Boyacá, vienen adelantando diversas campañas para evitar graves afectaciones.

“Nosotros con los organismos de socorro y en cabeza de los señores alcaldes y alcaldesas hemos venido trabajando en campañas para que los productores puedan evitar que sus cultivos se pierdan. La semana pasada estuvimos en varios municipios adelantando estas campañas ante estas heladas en la que les indicamos a los agricultores qué hacer, cómo actuar y de qué manera podemos nosotros apoyarlos a ellos, a los ganaderos y a todos aquellos que se vean afectados por estas heladas”, agregó Hernández.

Los incendios forestales también aquejan al departamento

Otro de los fenómenos que se ha venido presentando en más de 20 municipios del departamento es el de la temporada seca, la cual ha generado varios incendios forestales.

“A la fecha tenemos 27 incendios, los cuales de alguna manera hemos venido apoyando con los organismos de socorro a esos municipios. Tenemos 53 cuerpos de bomberos en el departamento de Boyacá, los cuales nos han ayudado a atacar, controlar y liquidar de manera directa estos incendios. Los incendios se han registrado en Oicatá, Ventaquemada, Campohermoso, Betéitiva, Labranzagrande, donde hubo más o menos una afectación en 10 hectáreas de vegetación; Aquitania, Ramiriquí, Sogamoso, Muzo, Chinavita y otra serie de municipios”, agregó el director.

La temporada seca ha provocado desabastecimiento de agua

Debido a las altas temperaturas varios municipios han sufrido de desabastecimiento de agua y han tenido que pedir la ayuda de los carrotanques de la Unidad de Gestión del Riesgo del departamento.

“A causa de las fuertes temperaturas que se han registrado en algunos municipios se ha presentado desabastecimiento de agua y tenemos un equipo de trabajo listo para poder atender con carrotanques a municipios como Motavita, Santana, Sora, Soracá y San Pablo de Borbur y abastecer a aquellas familias o aquellas zonas donde efectivamente ya se pueda ver un estado de sequía”, dijo.

Desde la Unidad de Gestión del Riesgo de Boyacá se vienen adelantando campañas con los cultivadores para evitar las llamadas quemas controladas, las cuales son las que provocan, en la mayoría de los casos, los incendios forestales.