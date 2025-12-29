Defensa Civil Magdalena emite lineamientos ante primera temporada de menos lluvias de 2026

La Defensa Civil Colombiana Seccional Magdalena emitió lineamientos de preparación y alistamiento ante la primera temporada de menos lluvias del año 2026, que se extenderá entre diciembre y marzo, con mayor incidencia entre enero y marzo.

Aunque este periodo se caracteriza por una disminución de las precipitaciones, la influencia del fenómeno de La Niña podría provocar lluvias atípicas acompañadas de fuertes vientos, tormentas eléctricas y un incremento significativo de la radiación ultravioleta, con posibles afectaciones en la disponibilidad de agua y en la salud humana y animal.

Entre los principales riesgos identificados se encuentran una temporada seca intensa, que incrementa la probabilidad de incendios forestales, y eventos por precipitaciones inusuales que podrían ocasionar crecientes súbitas, inundaciones, desbordamientos de ríos y remociones en masa, especialmente en la Sierra Nevada y en municipios del norte del Magdalena como Ciénaga, Santa Marta, Zona Bananera, Fundación y Aracataca.

Frente a este escenario, la entidad adelanta monitoreo permanente de ríos y zonas históricamente vulnerables, así como acciones de divulgación preventiva y alistamiento de personal y recursos para la atención oportuna de emergencias. Además, recomendó a la comunidad evitar quemas, atender los pronósticos del Ideam, suspender actividades recreativas durante las lluvias y adoptar medidas de protección frente a la alta radiación UV.