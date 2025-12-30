Un soldado muerto y dos heridos deja accidente durante entrenamiento militar en Antioquia
El militar que murió en los hechos es el soldado profesional Edgar Andrés Camargo
Este martes, 30 de diciembre, se conoció que un accidente durante un entrenamiento militar del Ejército Nacional en zona rural de Yarumal, Antioquia, dejó un soldado muerto y dos más heridos.
Según explicó la Séptima División del Ejército Nacional, el incidente se registró cuando los soldados realizaban una actividad de instrucción en el Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento, y se presentó una falla en una pieza de artillería.
Cuando los tres militares fueron evacuados y trasladados al hospital de Yarumal, se confirmó la muerte del soldado profesional Edgar Andrés Camargo, quien llegó sin signos vitales debido a la gravedad de sus heridas.
Los otros uniformados fueron trasladados vía helicóptero a un centro asistencial del oriente de Antioquia, mientras el Ejército informó que ya empezaron a adelantar las investigaciones sobre este caso.
Esto dijo la Séptima División del Ejército Nacional
