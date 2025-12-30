Actualidad

Un soldado muerto y dos heridos deja accidente durante entrenamiento militar en Antioquia

El militar que murió en los hechos es el soldado profesional Edgar Andrés Camargo

Soldados del Ejército. Foto: Getty Images

Soldados del Ejército. Foto: Getty Images / Alejandro Perez Alvares

Este martes, 30 de diciembre, se conoció que un accidente durante un entrenamiento militar del Ejército Nacional en zona rural de Yarumal, Antioquia, dejó un soldado muerto y dos más heridos.

Según explicó la Séptima División del Ejército Nacional, el incidente se registró cuando los soldados realizaban una actividad de instrucción en el Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento, y se presentó una falla en una pieza de artillería.

Cuando los tres militares fueron evacuados y trasladados al hospital de Yarumal, se confirmó la muerte del soldado profesional Edgar Andrés Camargo, quien llegó sin signos vitales debido a la gravedad de sus heridas.

Los otros uniformados fueron trasladados vía helicóptero a un centro asistencial del oriente de Antioquia, mientras el Ejército informó que ya empezaron a adelantar las investigaciones sobre este caso.

Esto dijo la Séptima División del Ejército Nacional

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad