Países donde Año Nuevo no se celebra el 1 de enero y quiénes serán los últimos en recibir el 2026

El Año Nuevo es una celebración antigua desarrollada por diversas culturas hace miles de años. De acuerdo con el canal de historia, History Channel, las primeras festividades registradas en honor a la llegada de un año nuevo fue hace unos 4.000 años atrás, en Babilonia, que en ese momento era la capital de Mesopotamia, lo que actualmente es Irak y parte de Siria.

Mucho tiempo después, esta celebración se expandió por todo el mundo, sin embargo, debido a la cantidad de culturas y cosmovisiones, se convirtió en una fiesta con un gran número de variaciones y que, de hecho, no se celebra en la misma fecha.

¿En qué países donde no se celebra Año Nuevo el 1 de enero?

Si bien todos los países del mundo celebran la llegada de un nuevo año, algunos países tienen esta fecha diferente al 1 de enero, a continuación algunos de ellos:

India

En la India, la fiesta más importante de todo el año se llama el Diwali y allí se festeja el triunfo de la luz sobre la oscuridad, el triunfo de la sabiduría, sobre la ignorancia y del bien, sobre el mal. Según explica National Geographic, un portal de ciencia e historia, esta festividad dura cinco días que incluyen credos, rezos, banquetes, juegos artificiales y, para muchos, un año nuevo.

El Diwali comienza justo antes de la llegada de una Luna Nueva, entre los meses hindúes de asvina y kartika que usualmente coinciden con los meses de octubre o noviembre del calendario gregoriano. Para el 2023, la festividad tuvo como día principal el 12 de noviembre, aunque se celebró hasta el 16 del mismo mes.

Irán

En este país, la festividad con la que se celebra Año Nuevo es patrimonio colectivo de la humanidad. Se trata del Novruz o Nawruz que es el día del equinoccio de primavera y es una fiesta ancestral que marca el primer día de la primavera y la renovación de la naturaleza, de acuerdo con Naciones Unidas. Este año, se celebró el 20 de marzo.

China

La celebración del Año Nuevo chino, además de ser muy antigua, pues se remonta hace unos 3.500 años, es una importante festividad tanto a nivel nacional como internacional. Cada año puede caer en una fecha diferente, para este año, se dio el 22 de enero, sin embargo, en 2024, comienza el 10 de febrero y terminará el 2025.

Etiopía

Los etíopes ya celebraron su año nuevo y lo hicieron el día del Enkutatash, fiesta que se vive todos los 11 de septiembre. La explicación de la fecha se debe a la diferencia de calendario que tiene, en Etiopía, el año consta de 12 meses y 30 días, lo que significa que ellos están siete años y ocho meses por detrás del calendario gregoriano.

Tailandia

En este país, la celebración de Año Nuevo se llama Songkran, que significa el paso anual del sol hacia la constelación de Arias, lo que marca el comienzo de un nuevo año, según explica la UNESCO. Esta festividad se celebra a mediados de abril, para el 2024 se dará entre el 13 al 15 de abril.

¿Cuáles son los últimos países en celebrar el Año Nuevo 2026?

Así como se conocen los primeros países que tienen la oportunidad de festejar el Año Nuevo antes de que suceda en Colombia y encontrarse ya en el 1 de enero de 2026, también pasa con aquellos que son los últimos en celebrarlo.

De acuerdo con un artículo escrito por National Geographic, “las islas estadounidenses Baker y Howard son las últimas regiones del mundo en recibir el Año Nuevo”.

A estas dos zonas, les seguiría Samoa Americana en Oceanía, donde sus habitantes festejan “24 horas más tarde que las islas Fiyi” la llegada de un nuevo año, mencionan; pero, ¿por qué ocurre?

Esto pasa por el huso horario, es decir, “las divisiones imaginarias de la esfera terrestre dentro de las cuales se establece la misma hora para todo el territorio que esté en su interior”, señala la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA). De esta forma, en esos territorios, se instaura la zona horaria UTC-12 que se encuentra al oeste del meridiano 180, “teniendo una hora menos cada 15° de longitud cada hora”, indica la entidad gubernamental.