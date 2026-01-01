Hallan con vida a deportista que se había perdido durante una caminata en los Farallones de Cali

Persona haciendo una búsqueda en un bosque y al lado el personal de búsqueda de Cristian Alexander Muñoz en Cali

Tras cuatro días de búsqueda por parte de los organismos de socorro de Cali, fue hallado con vida Cristian Alexander Muñoz, el joven deportista que había sido reportado como desaparecido desde el pasado 28 de diciembre, luego de salir a una caminata nocturna en el sector de Pico Pance, del Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali.

De acuerdo con la información oficial, el joven ingresó a la zona acompañado por un grupo de personas y un guía no autorizado. Durante el recorrido, manifestó sentirse cansado y se quedó en un punto del sendero, pero cuando sus acompañantes regresaron por él, ya no se encontraba en el lugar, situación que motivó la activación del operativo de búsqueda y rescate.

El subsecretario de Manejo de Desastres de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Cali, Nicolás Suárez, confirmó que el deportista logró llegar por sus propios medios hasta la Fundación Bachué, uno de los puntos de control establecidos dentro del operativo.

“Ya se encuentra con personal de la Cruz Roja y de Parques Nacionales. El ciudadano está estable, están analizando signos vitales y demás. Esperamos que en unos minutos podamos trasladarlo a un centro médico asistencial en el sur de la ciudad y de esta manera poder culminar con éxito esta operativa de búsqueda y rescate”, señaló.

En las labores participaron el Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja, la Defensa Civil, la Policía Nacional, la Fuerza Aérea, Parques Nacionales, la comunidad de Pance y el grupo deportivo del joven.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a extremar las medidas de seguridad al realizar actividades en zonas de alta montaña, a no ingresar a senderos no autorizados y a seguir las recomendaciones oficiales al visitar áreas naturales protegidas.

