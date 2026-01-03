Autoridades en Bucaramanga refuerzan la seguridad previo a manifestaciones de venezolanos

Bucaramanga

Ante los hechos registrados en la madrugada del 3 de enero con el país vecino de Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro, el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, anunció la activación de un dispositivo articulado y unificado de seguridad para garantizar el orden público en la ciudad y atender eventuales situaciones humanitarias derivadas del contexto migratorio y de posibles aglomeraciones.

El mandatario explicó que, tras el consejo extraordinario de seguridad, se definieron dos objetivos prioritarios: mantener el control del orden público y preparar a la ciudad ante una eventual contingencia humanitaria.

Para ello, durante las próximas 72 horas, desplegarán un operativo conjunto con la Policía Nacional, el Ejército, Migración Colombia, la Defensa Civil, así como organismos de control como la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.

Según el alcalde, las autoridades tienen información sobre dos concentraciones previstas para las 3:00 y 5:00 de la tarde de este sábado, las cuales contarán con acompañamiento institucional para garantizar que se desarrollen de manera pacífica y respetando los derechos humanos.

Cristian Portilla fue enfático en advertir que no se permitirá ningún hecho que altere la tranquilidad ciudadana. “Vamos a garantizar el derecho a la protesta y a la libre expresión, pero cualquier intento de desbordamiento o alteración del orden público será controlado con toda la capacidad de la fuerza pública”, señaló el mandatario.

El alcalde de la capital santandereana también se refirió a la situación migratoria en la ciudad, reiterando que Bucaramanga ha sido solidaria con la población venezolana, garantizando acceso a salud, educación y empleo. Sin embargo, aclaró que la ciudad no permitirá conductas delictivas y que el tránsito de migrantes será estrictamente humanitario y temporal.

En ese sentido, indicó que Bucaramanga seguirá siendo un territorio de paso, preparado para atender de forma transitoria posibles flujos masivos de personas, ya sea de retorno a Venezuela o en tránsito hacia otros países.