Vicepresidenta Delcy Rodríguez está en territorio venezolano

La vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, se encuentra en territorio venezolano, de acuerdo con información confirmada por fuentes oficiales.

Delcy Rodríguez. I Foto: PABLO PORCIUNCULA/AFP via Getty Images.

Medios internacionales intentaron generar una falsa matriz de información, al asegurar que la vicepresidenta Rodríguez se encontraba en Rusia, donde supuestamente “tenía prevista una visita desde antes del ataque” perpetrado por Estados Unidos la madrugada de este sábado contra Venezuela.

No obstante, la vicepresidenta Rodríguez, más temprano se dirigió al país, para denunciar el ataque a Venezuela por el país norteamericano, exigiendo una prueba de vida del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores.

“Lo primero que le dijo el presidente Maduro al pueblo de Venezuela fue ‘pueblo a la calle’, y quedan activados todos los planes”, comentó la vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez durante una llamada telefónica a VTV.

