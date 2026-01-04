Empresarios colombianos en la frontera con Venezuela piden “calma” tras captura de Nicolás Maduro

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Hay que mantener la calma”: sector empresarial colombiano tras la captura de Nicolás Maduro

Este domingo 4 de enero, la presidenta del Capítulo Cúcuta de la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional, Sandra Guzmán, pasó por los micrófonos de W Fin de Semana y comentó lo que puede esperar Colombia en materia comercial luego de la captura de Maduro.

¿Qué le espera a Colombia en materia comercial luego de la captura de Maduro?

Luego de conocerse la captura de Nicolás Maduro, la presidenta hizo un llamado a mantener la calma y actuar con sensatez para proteger el intercambio comercial entre ambos países.

Asimismo, recordó que en el 2008 el comercio bilateral alcanzó los 7.200 millones de dólares. Sin embargo, tras la reactivación de relaciones en 2022, el intercambio entre Colombia y Venezuela apenas llegó a los 1.200 millones de dólares al cierre de 2025.

Sobre la reacción del sector productivo frente a la captura de Maduro, indicó que, si bien es cierto que existe cierto grado de expectativa, las operaciones comerciales no se han detenido.

“Ellos tienen la capacidad para recibir la carga, no han detenido sus operaciones”, mencionó.

¿Existen riesgos para el pago a los empresarios colombianos tras la captura de Maduro?

Por otra parte, Sandra Guzmán aseguró que las principales exportaciones colombianas hacia Venezuela incluyen comestibles, gases especiales para uso médico, repuestos, manufacturas plásticas, cables eléctricos, suministros electrónicos, papel y hierro.

Además, mencionó que algunos pagos a empresarios colombianos ya fueron realizados mediante varios desembolsos. No obstante; comentó que aún no es posible anticipar cómo funcionará un eventual gobierno interino, por lo que las decisiones se irán ajustando conforme avance la situación política en Venezuela.

Comercio en bolívares.

