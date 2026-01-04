El código iframe se ha copiado en el portapapeles

María Corina Machado tiene el coraje que nos permite saltar obstáculos: fundador de Vente Venezuela

En diálogo con W Fin De Semana, José Antonio Vega, fundador de Vente Venezuela en España, celebró la operación militar de Estados Unidos que permitió la captura de Nicolás Maduro.

“Los venezolanos celebramos y agradecemos la operación en la que dos cabecillas del Cartel de Soles fueron puestos en manos de la justicia para que enfrenten las causas abiertas que tienen por narcoterrorismo”, dijo.

Comentó que fue el mismo Maduro quien “forzó” la acción de fuerza por parte de Estados Unidos, pues tuvo varias oportunidades de salir del poder de manera pacífica.

“Él se fue construyendo ese final. Los venezolanos agradecemos el apoyo, siempre hemos actuado con las herramientas de la organización ciudadana”, indicó

“Para un país, donde estamos sedientos de justicia, ver que este momento Maduro sea puesto ante la ley nos produce alivio”, agregó.

¿Sería legítimo un gobierno sin María Corina Machado o Edmundo González?

Manifestó que los venezolanos reconocen en María Corina Machado el liderazgo para que encabece el proceso de transición en Venezuela, pues, a diferencia de lo que piensa Donald Trump, “ella cuenta con la legitimidad”.

“Tiene el coraje que nos ha permitido saltar obstáculos. No tenemos ninguna duda que con el liderazgo de ella se llevará a cabo la transición (…). Los venezolanos continuaremos apegados al mandato del 28 de julio”.

Además, mencionó que lo que debería pasar es que Edmundo González se juramentarse en Venezuela, por lo que pidió que se garanticen las condiciones para ello.

Resaltó que hay expresiones como la del presidente de Francia, Emmanuel Macron, que respalda el liderazgo de María Corina Machado y Edmundo Rodríguez. “Difícilmente un gobierno democrático puede desconocer el mandato de 7 millones de venezolanos”, expresó.

