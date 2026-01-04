MinTransporte levanta las restricciones en el espacio aéreo del Caribe

El Ministerio de Transporte anunció que, con el propósito de garantizar la conectividad y la seguridad de los usuarios del transporte aéreo, se levantaron las restricciones en el espacio aéreo del Caribe y se normalizaron las operaciones, aéreas desde y hacia esta región del país.

“La Aeronáutica Civil de Colombia confirmó que la situación operativa ha sido superada, y que las aeronaves afectadas están retomando sus itinerarios de manera gradual, conforme a los protocolos establecidos”, señaló el Ministerio en un comunicado.

Según el Ministerio de Transporte, la medida también busca que los usuarios del transporte aéreo no tengan dificultades en momentos de alta demanda por la temporada de fin de año.

“Tal y como lo anunciamos, hoy podemos confirmar que el espacio aéreo del Caribe ya se encuentra completamente habilitado. Nuestra prioridad ha sido siempre proteger la seguridad aérea y garantizar que los pasajeros puedan movilizarse con normalidad, especialmente en una temporada de alta demanda de viajes”, aseguró la ministra María Fernanda Rojas.

Las autoridades aeronáuticas también hicieron un llamado a los viajeros a mantener comunicación directa con las aerolíneas para verificar el estado actualizado de sus vuelos, mientras las autoridades continúan con el monitoreo permanente de la operación aérea.

“Seguimos trabajando de manera articulada con la Aeronáutica Civil y las aerolíneas para asegurar una operación segura, eficiente y confiable para todos los usuarios del transporte aéreo del país”, puntualizó María Fernanda Rojas.

