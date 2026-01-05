Desplazamiento forzado de familias del Cauca hacia Cali enciende alerta de la Personería

Más de 200 familias han arribado a Cali. Foto: Personería de Cali.

Cali

La Personería de Cali lanzó una alerta por la llegada de familias desplazadas desde el municipio de Buenos Aires, en el departamento del Cauca, tras los hechos violentos registrados desde el pasado 16 de diciembre, marcados por tomas armadas, amenazas y el temor al reclutamiento forzado.

Según el Ministerio Público, la situación podría derivar en una crisis humanitaria para la ciudad si no se garantiza una atención oportuna a las víctimas del conflicto armado.

“El suroccidente colombiano no se puede convertir en un segundo Catatumbo. Aquí hay institucionalidad, presencia del Ministerio Público y una respuesta oportuna para proteger a las víctimas del conflicto armado”, afirmó el personero de Cali, Gerardo Mendoza Castrillón.

Según el informe oficial, más de 200 familias han arribado a Cali, la mayoría en condiciones de alta vulnerabilidad social y económica, asentadas en distintos barrios de la ciudad.

La Personería informó que ya se activaron rutas de atención y planes de contingencia en articulación con otras entidades, con el objetivo de garantizar la protección de los derechos de las víctimas, brindar atención humanitaria inmediata y evitar que la situación escale.