Gobierno ratifica su compromiso con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico

Los ministros Armando Benedetti y Andrés Idárraga, ratificaron el compromiso del gobierno colombiano con Estados Unidos en materia de la lucha contra el crimen transnacional y los cárteles de narcotráfico.

En la declaración, informada además a las agencias de inteligencia estadounidense por canales diplomáticos, los dos jefes de cartera expresaron la total disposición por medio del apoyo y asistencia económica, tecnológica y de inteligencia de los Estados Unidos para destruir laboratorios, así como estructuras de estos grupos.

“Vamos a seguir cooperando y coordinando en la lucha contra el narcotráfico, con base en la inteligencia y la tecnología de ellos para destruir laboratorios y estructuras criminales”, dijo el ministro Armando Benedetti.

De hecho, señalaron la intención especial de Colombia de contribuir y apoyar un decidido combate a los grupos fronterizos, como el ELN, que tienen enclaves de cocaína y controlan su tráfico en la frontera colombovenezolana.

“La lucha contra el narcotráfico tiene que continuar de manera conjunta con tecnología, con todos los avances que, en materia de cooperación, nos pueda dar el gobierno norteamericano”, señaló el ministro (e) Idárraga.

La divulgación realizada por los dos jefes de cartera se produce horas después de que Donald Trump no cerrara la puerta a una intervención militar en Colombia y llamara “enfermo” al presidente Gustavo Petro.

