Lina María Garrido denunció por calumnia al MinTrabajo tras señalarla de promover una “invasión”

La representante de Cambio Radical y actual candidata al Senado, Lina María Garrido, ya denunció al ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, por presunta injuria y calumnia, luego de que la señalara de promover una intervención militar de Estados Unidos en Colombia.

Según Sanguino, la representante habría incurrido en al menos dos delitos penales: de los que se habla en el artículo 455 del Código Penal sobre supuestamente “menoscabar la integridad nacional”, y del 458 sobre la “participación en hostilidades contra la patria”.

Incluso, llegó a señalarla de “traición a la patria”. Esto, luego de que publicara el siguiente mensaje en su cuenta de X: “Bienvenido a Colombia, presidente Trump. Con gran anhelo, el pueblo colombiano lo espera. No tarde tanto por favor”, apropósito de la captura de Nicolás Maduro.

Sanguino señaló a Garrido en su cuenta de X y, allí mismo, aseguró que presentaría una acción penal contra ella ante la Corte Suprema de Justicia: “Llamar a invasiones, promover hostilidades o incentivar acciones contra nuestro país no es una opinión política. Estas conductas podrían encuadrar en los delitos”, dijo.

Ahora, Garrido aseguró en su denuncia que no existe en su contra ninguna sentencia judicial, investigación penal formal, imputación ni decisión judicial que respalde los señalamientos hechas por el ministro.

“Mi postura, consistente en expresar una opinión sobre la conveniencia o no de una intervención internacional frente al régimen venezolano, no constituye delito alguno”, dijo Garrido sobre lo que aseguró en redes.

