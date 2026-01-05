Secretario de Energía de EE. UU. se verá esta semana con petroleras para hablar de Venezuela
La reunión se dará en el marco de una conferencia sobre el sector energético, organizada por un grupo de banca de inversión.
El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, se reunirá esta semana con ejecutivos del sector petrolero de su país para conversar sobre cómo revivir la industria del crudo en Venezuela, según informaron diversos medios especializados.
La reunión se dará en el marco de una conferencia sobre el sector energético organizada por el grupo de banca de inversión Goldman Sachs en Miami.
- Le puede interesar: Maduro seguirá detenido en Nueva York y se fijó próxima audiencia para el 17 de marzo
Al simposio asistirán directivos de las principales petroleras de EE.UU., incluyendo Chevron y ConocoPhillips.
Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, en torno a 300–303 mil millones de barriles, lo que representa aproximadamente una quinta parte de las reservas globales conocidas.
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda las noticias de todos los personajes de Colombia y el mundo
Tras la polémica operación acometida el sábado para detener al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha otorgado mucho peso al control y explotación de sus reservas de petróleo.
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles