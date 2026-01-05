Unión Europea afirmó que transición en Venezuela “debe incluir” a María Corina Machado

La Unión Europea (UE) afirmó el lunes que cualquier transición política en Venezuela debe incluir a los líderes opositores María Corina Machado, premio nobel de la paz, y a Edmundo González Urrutia, pese a que el presidente estadounidense Donald Trump los descartó.

“Los próximos pasos tienen que ver con el diálogo hacia una transición democrática que debe incluir a Edmundo González y a María Corina Machado”, dijo la portavoz de la UE, Anitta Hipper. González Urrutia vive exiliado en España y ganó las elecciones presidenciales de 2024 en el país caribeño, según la oposición.

