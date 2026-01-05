Internacional

Unión Europea afirmó que transición en Venezuela “debe incluir” a María Corina Machado

Donald Trump afirmó el 3 de enero que la premio Nobel y líder de la oposición de Venezuela, María Corina Machado, no cuenta “con el apoyo ni el respeto” necesarios para gobernar su país.

Maria Corina Machado. Foto: Gaby OraaUnión Europea. Foto: Getty Images.

Maria Corina Machado. Foto: Gaby Oraa Unión Europea. Foto: Getty Images.

La Unión Europea (UE) afirmó el lunes que cualquier transición política en Venezuela debe incluir a los líderes opositores María Corina Machado, premio nobel de la paz, y a Edmundo González Urrutia, pese a que el presidente estadounidense Donald Trump los descartó.

“Los próximos pasos tienen que ver con el diálogo hacia una transición democrática que debe incluir a Edmundo González y a María Corina Machado”, dijo la portavoz de la UE, Anitta Hipper. González Urrutia vive exiliado en España y ganó las elecciones presidenciales de 2024 en el país caribeño, según la oposición.

Escuche W Radio en vivo aquí:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad