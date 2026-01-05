Unión Europea afirmó que transición en Venezuela “debe incluir” a María Corina Machado
Donald Trump afirmó el 3 de enero que la premio Nobel y líder de la oposición de Venezuela, María Corina Machado, no cuenta “con el apoyo ni el respeto” necesarios para gobernar su país.
La Unión Europea (UE) afirmó el lunes que cualquier transición política en Venezuela debe incluir a los líderes opositores María Corina Machado, premio nobel de la paz, y a Edmundo González Urrutia, pese a que el presidente estadounidense Donald Trump los descartó.
“Los próximos pasos tienen que ver con el diálogo hacia una transición democrática que debe incluir a Edmundo González y a María Corina Machado”, dijo la portavoz de la UE, Anitta Hipper. González Urrutia vive exiliado en España y ganó las elecciones presidenciales de 2024 en el país caribeño, según la oposición.
