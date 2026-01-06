El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿A qué edad es recomendable que un menor tenga redes sociales? Experta explicó

La psicóloga, María Angélica Navia, estuvo en los micrófonos de Salud y Algo Más para analizar la falta de regulación en el uso de pantallas y cómo el consumo constante de redes sociales está afectando el desarrollo emocional de los jóvenes.

Según la especialista, el cerebro adolescente no está biológicamente preparado para una vida social “sin pausa” y con estímulos constantes las 24 horas del día. Navia comentó que hay estudios que demuestran un aumento significativo en síntomas de ansiedad, depresión y conductas autolesivas desde la masificación de los teléfonos inteligentes en 2007.

“No se trata solo de cuánto tiempo pasan frente a la pantalla, sino de qué están consumiendo y cómo esto interfiere con el descanso y el vínculo real con otros seres humanos”, explicó la experta.

También es importante tener en cuenta el rol de los padres como modelos a seguir. La psicóloga advirtió que no se puede exigir a un niño que deje el celular si los adultos en casa están permanentemente conectados.

Además, alertó sobre fenómenos como el “sharenting”, donde los padres exponen excesivamente la vida de sus hijos en la red, vulnerando su privacidad y seguridad.

Respecto a las nuevas herramientas como ChatGPT, señaló que su uso indiscriminado puede “atrofiar” los procesos cognitivos y el pensamiento crítico si se convierte en el único recurso de aprendizaje.

La experta destacó que las señales de alerta incluyen irritabilidad excesiva al retirar el dispositivo, aislamiento social o cuando la autoestima depende exclusivamente de la validación digital.

La recomendación es retrasar el acceso a redes sociales personales hasta los 16 o 17 años, priorizando siempre la conexión emocional cara a cara.

