Sube la acción de Ecopetrol en Colombia: es la empresa con mayor alza en la BVC

La acción de Ecopetrol se ha disparado esta semana en la Bolsa de Valores de Colombia.

El lunes la acción repuntó un 5,2% y este martes sube un 4,9%, cotizándose en promedio a $ 2.070, siendo la que más sube en la bolsa colombiana.

Hay que tener en cuenta que el precio del petróleo brent está 61.4 dólares, lo cual también impulsa el alza de la petrolera colombiana.

Expertos señalan que estos movimientos se dan, en parte, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.