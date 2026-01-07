Alza del salario mínimo podría subir inflación hasta 7% y tasas de interés hasta 12%, según estudio

Tras el alza del salario mínimo de un 23% para 2026, todos los analistas y empresas tuvieron que volver a hacer sus proyecciones, pues nadie se esperaba un incremento en esa magnitud.

Uno de los que tuvo que volver a hacer sus proyecciones fue el Banco de Bogotá, que señaló que este desbordado incremento llevaría a que la inflación rebote por encima del 6% dada la mayor presión en servicios y algunos regulados, y no descarta que llegue a 7%.

El impacto se daría por mayores costos laborales, aumento del consumo de hogares que devengan el salario mínimo y el efecto de indexación sobre precios y tarifas.

“Con todo, IE prevé que la inflación de 2026 se ubicaría cerca de 6.2%, por encima del 4.4% proyectado antes del anuncio del SMLV. Sin embargo, el resultado podría ser peor si la depreciación del peso es mayor o si la indexación del SMLV es más amplia de lo esperado. IE incluso considera plausible una inflación de 7.0% al cierre de 2026”, se lee en el informe.

El informe señaló que los rubros de comida fuera del hogar, peluquerías, guarderías, recreación, cultura, servicio doméstico, administración de copropiedades, entre otros, tendrán una tendencia alcista que se acentuaría aún más en 2026.

En cuanto a los arriendos, el banco indicó que, si bien los arrendadores por ley solo pueden incrementar el canon según la inflación del año anterior, en 2026 la disparidad entre una inflación de cierre de 5.2% y un aumento del mínimo de 23.7% podría llevar a algunos agentes a buscar mecanismos para aumentar el canon más allá de lo permitido.

“Reconociendo esto, IE prevé que la inflación de arriendos pasaría de 5.1% en 2025 a 5.5% en 2026, con mayor relevancia del mercado formal regulado. No obstante, el resultado podría ser mayor si un número significativo de arrendadores decide exceder el límite legal”, indicó.

Por otra parte, el informe señaló que el Banco de la República subiría las tasas de interés este año.

“Debido al alto aumento del SMLV, los incrementos por reunión serían de 50 pb, y no de 25 pb como se esperaba inicialmente. IE proyecta aumentos de 50 pb en las reuniones de enero, marzo y abril. En junio y julio, los incrementos serían de 25 pb por reunión, hasta llevar la tasa a 11.25%. Nuevamente, el escenario podría ser peor, y las tasas podrían llegar a 12.00%”, remató el informe.

