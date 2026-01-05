¿Cómo se comportará el dólar en 2026? Esta es la proyección de Bancolombia

El año 2026 arrancó con un dólar estable. Este lunes la divisa estadounidense abrió a $ 3.817, por encima de la TRM que se ubica en $ 3.790.

De hecho, durante el año pasado el peso colombiano se apreció 14% en 2025, favorecido por la debilidad del dólar a nivel global.

Bancolombia se lanzó a dar sus proyecciones del movimiento de la divisa el próximo año.

“Prevemos que el USD COP promediará $ 3.878 en 2026, ante la debilidad del dólar a nivel global, el incremento de la tasa de interés y monetizaciones adicionales en enero”, afirmó Bancolombia.

Pero a ello agregó que, en el ámbito local, las remesas y el carry trade seguirán favoreciendo al peso colombiano, ante el esperado incremento de la tasa de política monetaria.

El banco señaló dos escenarios posibles de riesgos a la baja o al alza. En cuanto a los riesgos a la baja en enero señaló que hay expectativa de que el Gobierno realice monetizaciones adicionales de los recursos obtenidos en diciembre. A este escenario se suma la posibilidad de que el Banrep suba su tasa de interés ante un aumento desproporcionado del salario mínimo.

También afirmó que persisten riesgos al alza asociados al deterioro de las finanzas públicas. Además, el proceso electoral generará incertidumbre en los activos locales durante los próximos meses.

