Gobernador de Cundinamarca celebró aprobación de licencia ambiental para proyecto de Accesos Norte

Por medio de su cuenta de X, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, aplaudió la aprobación de la licencia ambiental por parte de la ANLA para el proyecto Accesos Norte Fase II, liderado por el Ministerio de Transporte y la ANI.

“Este proyecto beneficiará a más de 6 millones de personas y generará más de 30 mil empleos directos e indirectos. El resultado traerá una reducción de 45 minutos en el tiempo de viaje, que, en articulación con proyectos como el Tren de Zipaquirá, Conexión troncal de los Andes, la doble calzada Suba - Cota y una nueva concesión de Devisab, logrará un sistema regional de movilidad totalmente mejorado”, dijo Rey.

Esta sera una obra que permitirá la integración regional entre la Sabana Centro con el Distrito Capital. Además, tiene un valor estimado de 1,8 billones, y contempla la ampliación de 5,8 kilómetros de la Autopista Norte, con la adición de 5 y 6 carriles por sentido, así como un carril exclusivo para el sistema BRT de TransMilenio entre la calle 191 y la calle 245.