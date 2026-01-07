La CUT Córdoba anunció concentración en el centro de Montería para apoyar al presidente Petro

Montería

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) seccional Córdoba anunció que se sumarán a la jornada de movilización convocada para este 7 de enero, con la finalidad de apoyar al presidente Gustavo Petro, luego de las declaraciones de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, quien recientemente señaló que “Petro está produciendo cocaína y la está mandando a Estados Unidos. Entonces será mejor que se cuide el trasero”.

En ese sentido, la seccional precisó que “la CUT Córdoba se hace partícipe e invita a nuestras filiales y al pueblo cordobés a defender la soberanía y la democracia este 7 de enero”.

Contexto en La W: Central Unitaria de Trabajadores se une a la marcha en rechazo a declaraciones de Trump

Asimismo, se señala que la concentración se realizaría a partir de las 4:00 p.m. en el parque Simón Bolívar, frente a La Catedral, centro de la capital de Córdoba.

Tras la jornada, las autoridades de Montería anunciaron la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) para monitorear la manifestación.