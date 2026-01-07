La CUT Córdoba anunció concentración en el centro de Montería para apoyar al presidente Petro
La manifestación busca rechazar las recientes declaraciones del presidente Donald Trump, quien manifestó que “Petro está produciendo cocaína y la está mandando a Estados Unidos. Entonces será mejor que se cuide el trasero”.
Montería
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) seccional Córdoba anunció que se sumarán a la jornada de movilización convocada para este 7 de enero, con la finalidad de apoyar al presidente Gustavo Petro, luego de las declaraciones de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, quien recientemente señaló que “Petro está produciendo cocaína y la está mandando a Estados Unidos. Entonces será mejor que se cuide el trasero”.
En ese sentido, la seccional precisó que “la CUT Córdoba se hace partícipe e invita a nuestras filiales y al pueblo cordobés a defender la soberanía y la democracia este 7 de enero”.
Contexto en La W:
Asimismo, se señala que la concentración se realizaría a partir de las 4:00 p.m. en el parque Simón Bolívar, frente a La Catedral, centro de la capital de Córdoba.
Tras la jornada, las autoridades de Montería anunciaron la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) para monitorear la manifestación.