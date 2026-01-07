La Policía incautó más de 100 botellas listas para ser usadas en licor adulterado en Córdoba. Foto: Policía de Córdoba.

Montería

La Policía Nacional a través de la Seccional de Tránsito y Transporte incautó más de 100 botellas listas para ser usadas en licor adulterado. El procedimiento se adelantó en el Kilómetro 60, en la vía que del municipio de Caucasia (Antioquia) conduce a Planeta Rica (Córdoba), donde los uniformados realizaron labores de control en un bus que cubría la ruta Medellín - Montería.

“Al verificar la carga transportada bajo la modalidad de encomienda, se halló un cargamento compuesto por: 114 botellas de vidrio vacías de 1.000 mililitro con logotipos de una reconocida marca de licor, seis botellas de vidrio vacías de 1.750 mililitro con los mismos distintivos, 202 tapas plásticas para botellas de 1.750 ml y 114 filtros plásticos”, detallaron las autoridades de Policía.

“Los elementos incautados presentaban características comerciales y de marca, lo que permite establecer que presuntamente serían reutilizados para el envasado de licor adulterado o falsificado, una práctica ilegal que representa un alto riesgo para la salud pública”, agregó.

“La incautación avaluada en aproximadamente $1.200.000, reviste especial importancia al afectar una posible cadena de suministro ilegal. Asimismo, el licor adulterado puede contener sustancias altamente tóxicas, como el metanol, capaces de generar intoxicaciones severas, ceguera e incluso la muerte”, puntualizó la Policía.

El material fue puesto a disposición de Rentas Departamentales de Córdoba, entidad competente para adelantar las investigaciones correspondientes.