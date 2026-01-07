¿Regresa ‘El Tigre’? Falcao estaría cerca de volver a Millonarios

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Millonarios sigue dando de que hablar durante el periodo de fichajes previo al inicio de la temporada 2026. El cuadro capitalino ha sido uno de los equipos que más movimiento ha tenido en materia de salidas y llegadas de jugadores; sin embargo, en la tarde de este martes, 6 de enero, generó un debate en la opinión pública debido a una publicación que generó expectativa por un posible regreso de Radamel ‘El Tigre’ Falcao.

A las 4:25 de la tarde, Millonarios en sus redes sociales publicó: ‘The Last Dance’, lo que generó amplia especulación en las plataformas en donde los seguidores del club pusieron sobre la mesa la cuestión de si se trataría del regreso de Falcao.

Este fue el primer trino de Millonarios:

The Last Dance! ⚽️💙 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 6, 2026

Luego, y para reforzar más la hipótesis, Millonarios en un nuevo trino dio más pistas. El club escribió este 7 de enero: ‘El 9 a las 9′. Cabe recordar que Falcao ha jugado la mayoría de su carrera, incluso en el el ‘Embajador’, con el dorsal nueve.

Este fue el segundo trino de Millonarios:

El 9 a las 9 ⏱️💙 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 7, 2026

Así las cosas, toda la hinchada y el mundo deportivo de Colombia está a la espera de si se dará una tercera etapa de Falcao con Millonarios, pues de ser así, sería la tercera temporada que ‘El Tigre’ disputaría con el conjunto capitalino con el objetivo de salir campeón.

En las dos anteriores el destacado futbolista colombiano se quedó a puertas de llegar a la final, pues en ambas ocasiones quedó segundo en los cuadrangulares semifinales de la liga.

