Arsenal empató 0-0 con el Liverpool y cedieron puntos en la Premier League

Florian Wirtz y Martin Odegaard durante el Arsenal vs. Liverpool de Premier League 2025-26. FOTO: Marc Atkins/Getty Images / Marc Atkins

El Arsenal, líder de la Premier League, se estancó este jueves 8 de enero en casa al empatar 0-0 con el Liverpool, vigente campeón, en un partido de la 21° jornada escaso de ocasiones y con poco espectáculo.

La diferencia se mantiene en seis puntos entre Arsenal y sus inmediatos perseguidores, Manchester City y Aston Villa (43), que el miércoles igualaron con Brighton por 1-1 y Crystal Palace por 0-0, respectivamente.

Liverpool, en cuarta posición, sigue a ocho unidades del podio y se ve presionado por el Brentford (5º, 33), que ganó al Sunderland el miércoles y protagonizó una espectacular escalada en la tabla.

En la primera mitad en Londres, Arsenal dominó la posesión sin generar peligro real, frente a un Liverpool tácticamente defensivo y cauteloso, frustrante para los locales.

La más clara del primer tiempo llegó en un contragolpe: el lateral derecho Conor Bradley remató de globo y su tiro se estrelló en el travesaño de David Raya (27′).

En la segunda parte, Liverpool tomó el control del juego con claridad.

Las primeras ocasiones de los Gunners llegaron hasta el primer minuto de tiempo agregado, con un cabezazo de los brasileños Gabriel Jesus y un remate de Gabriel Martinelli, ambos detenidos por Alisson (90+1′).

El partido se complicó aún más para los Reds con la lesión de Conor Bradley, que tuvo que salir en camilla tras golpearse solo, sumando otro problema para el técnico Arne Slot, ya sin los delanteros Hugo Ekitiké y Alexander Isak por lesión.

Observe el resumen del empate entre el Arsenal y el Liverpool:

