Inflación cerró en 5,10% en 2025: arriendos, peajes y otros subirán ese porcentaje

La inflación cerró el 2025 en 5,10% según reveló este jueves el DANE, lo que significa que hubo una leve disminución frente al cierre de 2024, cuando quedó en 5,2%, y de noviembre de 2025, cuando se ubicó en 5,3%.

Este será el porcentaje en el que subirán los arriendos, peajes, algunos servicios públicos, entre otros.

Noticia en desarrollo...