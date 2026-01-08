Iván Cepeda se reunió con el presidente Pedro Sánchez durante su gira de campaña en España

El precandidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, continúa con su agenda política en España. En el marco de esta visita, se reunió este jueves 8 de enero, en Madrid, con el presidente español, Pedro Sánchez.

Cepeda dio a conocer el encuentro a través de sus redes sociales, en donde publicó una fotografía junto al mandatario español y aseguró: “Agradezco su apoyo a Colombia, a la paz en América Latina, y al diálogo constructivo”.

Este encuentro tiene que ver con la gira que adelanta el precandidato en ese país, en donde también se ha reunido con la comunidad colombiana en España. De hecho, ayer, miércoles 7 de enero, fue recibido por más de 500 personas que asistieron al auditorio de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT).

El también senador Cepeda está acompañado por su jefe de debate, la senadora María José Pizarro. Pero, además, ha sido recibido por otros políticos españoles, como la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, quien fue ministra de la Igualdad en España.

Así también, hay nombres como el de Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España, y Gerardo Pisarelli Prados, portavoz político en Cataluña.

