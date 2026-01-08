Los cinco españoles que fueron liberados en Venezuela vuelan hacia España

Los cinco presos españoles liberados por Venezuela vuelan ya hacia España, ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

“Vuelan ya hacia España los 5 compatriotas liberados hoy en Venezuela. Pronto estarán en casa con sus seres queridos. He hablado con ellos para transmitirles mi alegría por su liberación”, ha publicado esta noche el ministro en X.

Los españoles liberados son José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y la hispanovenezolana Rocío San Miguel.

“Agradezco a la embajada de España en Venezuela y todos los que han contribuido a que haya sido posible”, ha agregado el ministro de Exteriores.

Horas antes, el Ministerio de Asuntos Exteriores había confirmado en un comunicado la puesta en libertad de estos españoles dentro del “número importante” de personas encarceladas, cuya puesta en libertad ha sido anunciada este jueves por las autoridades venezolanas.

“El Gobierno de España traslada su alegría a estos ciudadanos, sus familiares y amigos”, explicaba Exteriores en un comunicado.

En declaraciones en la Radio Nacional Españoa, Albares ha explicado que se encuentran bien “dentro de las circunstancias” y que ha podido hablar con los cinco, quienes han podido hablar con sus familias, aunque ha querido ser prudente respecto a los detalles de la liberación.

José María Basoa y Andrés Martínez Adasme son los dos vascos que fueron arrestados y acusados de planear actos “terroristas” en septiembre de 2024, en medio de una escalada de tensión con España tras la llegada a Madrid del dirigente opositor exiliado Edmundo González.

Otro de los presos puesto en libertad es el periodista canario Miguel Moreno Dapena, detenido el pasado junio al interceptar Venezuela, el barco de exploración marina en el que viajaba, alegando un comportamiento del mismo “muy sospechoso”.

Moreno se encuentra en la Embajada de España en Caracas y ya ha hablado por teléfono con su familia en Gran Canaria, han confirmado a EFE fuentes cercanas al propio periodista.

Rocío San Miguel, que tiene la doble nacionalidad española y venezolana, fue detenida en febrero de 2024. Es abogada y defensora de los derechos humanos, directora de la organización Control Ciudadano. Según Amnistía Internacional, ha pasado meses con una fractura tardíamente atendida que debe ser operada.

Un “paso positivo” en la “nueva etapa de Venezuela”

El comunicado remitido por Exteriores recuerda que España mantiene “relaciones fraternales con el pueblo venezolano” y hace hincapié en que “recibe esta decisión como un paso positivo en la nueva etapa en la que se encuentra Venezuela”.

El pasado mes de mayo el Gobierno confirmó que catorce personas con nacionalidad española permanecían detenidas “arbitrariamente” en cárceles de Venezuela, la mayoría con doble nacionalidad y nacidas o residentes en ese país.

Agradecimiento a Zapatero

Respecto al proceso para la puesta en libertad de los cuatro españoles y la quinta ciudadana con doble nacionalidad, anunciada por el jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez ha agradecido expresamente sus buenos oficios al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, así como al mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Rodríguez, hermano de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha asegurado que la excarcelación de “un número importante de personas” es un “gesto unilateral” para “consolidar la paz y la convivencia pacífica” del país.

