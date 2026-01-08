Merz dijo que un alto el fuego no está ahora en el orden del día porque Rusia no lo quiere

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, el 8 de enero de 2026. FOTO: Peter Kneffel/picture alliance vía Getty Images / picture alliance

El canciller alemán, Friedrich Merz, advirtió este jueves 8 de enero que un alto el fuego en Ucrania no está actualmente en el orden del día porque es algo que Rusia no quiere, por lo que en este momento la prioridad debe ser aumentar el costo de la guerra para el agresor, a través del apoyo a Kiev.

Merz hizo esas declaraciones en una comparecencia conjunta con el primer ministro bávaro, Markus Söder, tras una reunión en Kloster Seeon de los diputados de la Union Socialcristiana, formación hermana de la Unión Cristianodemócrata presidida por el canciller.

El jefe de Gobierno alemán calificó de éxito el último encuentro de la conocida como Coalición de Voluntarios en París y dijo que la discusión sobre como contribuirá cada país a las garantías de seguridad es algo que acaba de empezar y recordó que antes es necesario que se llegue a un alto el fuego que él no ve cercano.

Le puede interesar: Maduro seguirá detenido en Nueva York y se fijó próxima audiencia para el 17 de marzo

“Es importante recordar que las garantías de seguridad son para respaldar un alto el fuego y ese alto el fuego no está en el orden del día porque es evidente que Rusia no lo quiere”, dijo.

“Ahora la prioridad es seguir apoyando a Ucrania para aumentar el costo de la guerra para Rusia y tratar de lograr que ceda en sus pretensiones”, agregó.

Las garantías de seguridad, tras un alto el fuego, deben empezar, según Merz, por garantizar que el ejército ucraniano siga siendo lo suficientemente fuerte para seguir defendiéndose.

A ello, agregó, deben seguir otros elementos, que pueden ser tropas de los aliados en Ucrania o en países vecinos.

“Pero hay que recordar siempre que hablamos de cosas que pueden ocurrir después de un alto el fuego. Nadie está hablando de intervenir. El orden es claro, primero el alto el fuego y luego las garantías de seguridad”. aseguró.

Escuche W Radio en vivo: