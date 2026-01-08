Petro reveló que senador Rand Paul convenció a Trump de tener conversación con él: duró 55 minutos

El presidente Gustavo Petro entregó nuevos detalles sobre la llamada telefónica que sostuvo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y aseguró que versiones previas sobre el origen del contacto “no son ciertas” .

Según explicó, la comunicación fue el resultado de un “metódico trabajo diplomático” liderado por el embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña.

De acuerdo con el mandatario, el embajador sostuvo conversaciones con congresistas tanto republicanos como demócratas. En ese proceso, el senador republicano por Kentucky y médico de profesión, Rand Paul, “decidió ayudar a restablecer la comunicación que, en realidad, nunca había existido”.

Petro señaló que Rand Paul habló con Trump “antes de ayer” y lo convenció de realizar una llamada telefónica con el presidente colombiano, invitación que aceptó. “Siempre he sido un convencido desde joven que siempre es mejor dialogar para detener la violencia”, afirmó.

“Un teléfono especial”

El jefe de Estado detalló que la embajada de Estados Unidos en Colombia facilitó la logística para concretar la comunicación, incluso con la disposición de “un teléfono especial” en su oficina, antes de que saliera a dirigirse al pueblo colombiano.

Según Petro, la llamada tuvo una duración de 55 minutos y en la mayor parte del tiempo pudo exponer sus puntos de vista sobre dos temas centrales: el narcotráfico y la situación en Venezuela.

Indicó que presentó su política antidrogas, que —dijo— “cubre casi 20 años”, así como su visión sobre los pasos necesarios para alcanzar un diálogo nacional entre los venezolanos.

El presidente también afirmó que planteó la necesidad de reducir la tensión entre América Latina y Estados Unidos, recordando que 28 países firmaron un comunicado en defensa de la soberanía nacional, entre ellos tres europeos, mientras otros diez no lo hicieron.

En ese contexto, explicó que reiteró una propuesta que ya había presentado por escrito tanto a Joe Biden como a Trump: una alianza basada en el respeto entre las naciones y en las energías limpias, con una inversión estimada en 500.000 millones de dólares para avanzar hacia una matriz energética “100 % descarbonizada” en Estados Unidos y evitar un colapso climático “irreversible y mortífero para la humanidad”.

Petro reconoció que Trump no comparte su visión, pero subrayó que “es más conveniente empezar un diálogo al respecto, que dirimirlo en campos de batalla”. Añadió que el presidente estadounidense respondió “con amabilidad” y que posteriormente ambos se expresaron por escrito y en escenarios públicos.

“Ahora hay que ver las consecuencias del restablecimiento de la conversación diplomática”, concluyó el mandatario.